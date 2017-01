Plus d'infos sur l'exposition Collections Permanentes à Paris

Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h. Fermé le lundi et le 1er mai. Billet valable 1 jour.

L'accès à la collection permanente est gratuit pour les moins de 18 ans et pour les résidents entre 18 et 25 ans de l'Union Européenne Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme est installé dans l'un des plus beaux hôtels particuliers du Marais, l'hôtel de Saint-Aignan, édifié au XVIIe siècle. Il retrace l'évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel et accorde une place privilégiée à l'histoire des juifs en France, tout en évoquant les communautés d'Europe et d'Afrique du Nord qui ont contribué à former la physionomie du Judaïsme français actuel.Les collections font dialoguer des oeuvres d'art (Ecole de Paris, art contemporain), des textiles, du mobilier et des objets de cultures, des manuscrits et des documents historiques uniques. Le musée propose un audioguide en cinq langues inclus dans le billet d'entrée.Accès :Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville.Bus : 29, 38, 47, 75.RER : Châtelet-Les Halles.Parking : Beaubourg, Hôtel de Ville.Ouverture :Collection permanente (Dernier accès trois quarts d'heure avant la fermeture) :- du mardi au vendredi de 11h à 18h.- le samedi et le dimanche de 10h à 18h.Fermeture le lundi, 1er janvier et 1er mai ; ainsi que pour les fêtes juives de Roch Ha-Shana et de Yom Kippour.Le musée a le label tourisme et handicap auditif et mental.