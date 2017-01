Plus d'infos sur l'Billet Musée Et Expositions à Paris

Gratuité: -26 ans membres de l'UE, -18 ans, demandeurs d'emploi, minimas sociaux, personnes handicapées et un accompagnateur, enseignants Pass Education.

Ouvert tous les jours sauf le lundi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.Gratuit pour tous le 1e dimanche de chaque mois.Horaires:Du mardi au vendredi: 10h30 à 18hSamedi et dimanche : 9h30 à 18h00Jours fériés et vacances scolaires Zone C : 9h30 à 18h00Dernier accès à 17h15 ; la fermeture des salles commence à 17h40.(Les 24 et 31 décembre, le musée fermera ses portes à 17h00 ; fermeture des salles à 16h40)Situé dans la somptueuse architecture de l'Hôtel Salé au coeur du célèbre quartier du Marais, le nouveau Musée national Picasso-Paris, réouvert en octobre 2014, a l'ambition d'être un musée en mouvement. Il détient la plus importante collection publique au monde de l'oeuvre de Pablo Picasso. Ses expositions ambitieuses et ses nombreuses manifestations ponctuelles invitent les visiteurs à porter de nouveaux regards sur l'oeuvre de Picasso. Tenter de saisir, évoquer, présenter, exposer le « mouvement de la pensée » qui anime la création de l'artiste constitue le principe moteur de la programmation culturelle et des activités de médiation.Le musée Picasso est un lieu vivant, à voir et à revoir !« Picasso-Giacometti » : 4 octobre 2016 – 5 février 2017 – Niveau 0 et 1L'exposition « Picasso-Giacometti », organisée en partenariat avec la Fondation Alberto et Annette Giacometti à Paris, mettra en lumière les relations formelles, amicales ou iconographiques qu'ont pu entretenir ces deux artistes majeurs du 20e siècle. Ce dialogue, envisagé à partir des collections du Musée Picasso et de la Fondation Giacometti, confrontera l'approche qu'ont pu avoir Picasso et Giacometti dans des domaines de création pluridisciplinaires : peinture, sculpture, art graphique, mais aussi à l'appui des fonds d'archives privées des deux artistes.Commissaire : Catherine GrenierCommissaires associées : Serena Bucalo-Mussely et Virginie Perdrisot¡ PICASSO ! Chefs-d'oeuvre de Picasso, de 1900 à 1972 - Niveau 2La sélection présentée au deuxième étage retrace chronologiquement les grandes périodes du travail de Pablo Picasso et propose un panorama de toutes les techniques de sa production. Elle s'appuie sur la collection du Musée national Picasso-Paris, la plus importante au monde d'oeuvres de l'artiste, qui provient de deux dations effectuées en 1979 et en 1990.¡ PICASSO ! Picasso et sa collection personnelle - Niveau 3Au troisième étage, des chefs-d'oeuvre de Pablo Picasso dialoguent avec des oeuvres provenant de sa collection personnelle, comme dans ses ateliers. Cette collection rassemble des oeuvres des contemporains de l'artiste, tels Henri Matisse ou Joan Miró, ainsi que des maîtres anciens qu'il admiraitLes bagages (valises de tout format et sacs de grande contenance) sont interdits dans l'enceinte du Musée Picasso-Paris