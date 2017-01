Plus d'infos sur l'exposition Arnold Schönberg - Peindre L'âme à Paris

Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 19h. Nocturnes les mercredis jusqu'à 21h. Fermé le lundi. Billet valable 1 jour.

Tarif Jeune disponible ! Gratuité : moins de 18 ans, étudiants en art, histoire et sciences religieuses, enseignants, ICOM, chômeurs, bénéficiaires sociaux, handicapés + accompagnateur.ARNOLD SCHÖNBERG – PEINDRE L'ÂME (28 SEPTEMBRE 2016 – 29 JANVIER 2017)Arnold Schonberg peintre ? L'exposition éclaire une face peu connue du compositeur à travers près de 300 oeuvres et documents.Cette production hors-norme est située dans son contexte viennoisINFORMATIONS PRATIQUES: Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville.Bus : 29, 38, 47, 75.RER : Châtelet-Les Halles. Parking : Beaubourg, Hôtel de Ville.Ouverture :Collection permanente et expositions temporaires (Dernier accès trois quarts d'heure avant la fermeture) :- du mardi au vendredi de 11h à 18h.- le samedi et le dimanche de 10h à 18h.- l'exposition temporaire est ouverte le mercredi jusqu'à 21 h, le samedi, dimanche et les jours fériés jusqu'à 19 h.Fermeture le lundi, 1er janvier et 1er mai ; ainsi que pour les fêtes juives de Roch Ha-Shana et de Yom Kippour.Le musée a le label tourisme et handicap auditif et mental