Visite Guidee : Les Plus Belles Histoires D'amour De L'histoire De France Avec Magalie Aye à Paris

Nous irons de Notre-Dame de Paris à la Place des Vosges au coeur des plus belles Histoires d'Amour de l'Histoire de France. De Marie-Antoinette et l'affaire du Collier de la Reine, à la Marquise de Montespan et l'affaire des poisons en passant par Agnes Sorel, nous redécouvrirons les secrets des reines et favorites royales : des philtres d'amour aux complots les plus étudiés. C'est une balade magnifique des bords de Seine, le L'Ile de la Cité en passant par l'Ile Saint-Louis, aux rues anciennes du Marais, une balade pour remonter le temps. Pour plus de Magie, elle a lieu à la tombée de la Nuit ! C'est l'Heure Bleue du Soir®. C'est cet instant magique ou le soleil est couché, mais il ne fait pas encore nuit.

On dit qu'à cette heure le vieux Paris murmure ses plus belles histoires . Une façon originale de redécouvrir les belles heures de l'Histoire de France au fil des rues de Paris.