Visite Guidee : Les Plus Beaux Passages Couverts Avec Magalie Aye à Paris

Balade enchanteresse et à l'abri de galeries chaleureuses :

Vous irez des jardins du Palais Royal aux Grands Boulevards en passant par un réseau de galeries couvertes au charme intemporel, au décor somptueux. Sur les traces de gendarmes cambrioleurs, des filous, des flâneurs, des courtisanes, de Nana et Colette, des « hirondelles femmes ». Les passages et galeries de Paris ont inspiré les plus grands architectes européens de Milan à Bruxelles.

C'est l'histoire de cette architecture hors du temps que nous évoquerons pendant cette balade !