Plus d'infos sur l'exposition Tresors Caches: Du Palais Royal à Paris

RESERVATION OBLIGATOIRE AU 0144556000 BILLET VALABLE DU 01 NOV AU 31 MARS 2017 SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESERVATION GRATUIT POUR LES 0-2 AN(S) MERCI D'INFORMER IMPERATIVEMENT L'AGENT DE RESERVATION SI ENFANT DE 0-2 ANS SE PRESENTER 30 MINUTES AVANT L'HEURE DE DEPART TRESORS CACHÉS: DU PALAIS ROYAL A L'OPÉRA GARNIER Adulte : 37 € Enfant (3-11 ans) : 20 € Bébe (0-2 ans) : 0€ Durée du tour: 03:00 h Jours : Lundi, Jeudi, Samedi, Visite en Français les mercredis et samedis Départ: 14h00 Adresse de retour : Quartier Opéra Les points forts Découvrez les passages couverts de la capitale. Visite guidée de l'Opéra Garnier. Visite guidée à pied de Paris. Vue panoramique sur Paris des toits des Galeries Lafayette. Visite à pied, Visite guidée de l'Opéra Garnier, vue panoramique De ruelles en passages couverts, votre guide vous conduira à travers un Paris insolite, un parcours ponctué d'anecdotes historiques et architecturales. La visite se poursuivra à l'Opéra Garnier, temple de l'art lyrique et chorégraphique. Enfin, vous profiterez d'une vue panoramique sur Paris depuis les toits des Galeries Lafayette ! Inclus : Visite guidée à pied des passages parisiens et de l'Opéra Garnier. Vue panoramique des toits de Paris. Audiophone individuel. Billets d'entrée. Informations : Attention: rythme de marche soutenu. (2h de marche). Fin dans le quartier des Grands Boulevards, Opéra. Adresse de départ : Agence PARISCityVISION,2, rue des Pyramides-75001 Paris (FR) Adresse de retour : sur site Quartier Opéra Paris (FR)