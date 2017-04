Plus d'infos sur l'exposition Sainte-chapelle à Paris

au 29 février et de 9h30 à 18h du Ouvert de 9h à 17h du 1er novembre 1er mars au 31 octobre. Fermeture 01/01, 01/05, 25/12

Billet valable 1 an à compter de la date d'émission. ACCES COUPE-FILE !Attention, si vous choisissez le mode d'obtention retrait magasin, le billet doit être impérativement retiré dans l'un de nos points de retrait et non au monument.Le trésor du Palais de la Cité à ParisAu milieu du XIIIe siècle, Saint Louis fit édifier la Sainte Chapelle au coeur de sa résidence parisienne, le Palais de la Cité. Conçue comme un monumental reliquaire, elle abritait alors la couronne d'épines du Christ. Chef d'oeuvre du gothique rayonnant, la somptuosité de son décor et la beauté translucide de ses verrières émerveillaient déjà les contemporains de son fondateur, qui se croyaient « introduits dans une des plus belles chambres du ciel ». Préservée depuis lors, découvrez à votre tour, cet ensemble unique de 15 verrières formant de véritables murs de lumière !A NE PAS MANQUER !!!Visite nocturne jusqu'à 21h30 les mercredis de mai à septembre.Gratuit pour les moins de 18 ans, pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne et POUR TOUS, LE 1ER DIMANCHE DU MOIS DE NOVEMBRE A MARS.