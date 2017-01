Plus d'infos sur l'exposition Roger Tallon à Paris

ROGER TALLONLE DESIGN EN MOUVEMENTDu 8 septembre 2016 au 8 janvier 2017Reconnu comme un pionnier du design industriel français, Roger Tallon (1929-2011) fait l'objet d'une rétrospective hommage au musée des Arts Décoratifs.L'exposition « Roger Tallon, le design en mouvement » aborde toutes les facettes de sa personnalité et de son travail dévoilés aujourd'hui grâce aux archives, dont il a fait don au musée des Arts décoratifs, avant sa disparition en 2011. En 60 ans, il a imposé une approche du design radicalement nouvelle, à la fois ancrée dans l'univers de l'industrie et très ouverte à tous les domaines de la création contemporaine. Son héritage a tellement façonné notre quotidien que l'on a fini par oublier que son nom est attaché à celui du Corail, du TGV Duplex, du funiculaire de Montmartre et de la maquette de la revue Art Press. On lui doit des objets restés emblématiques : l'escalier hélicoïdal Module M400, le service de table 3T et le téléviseur Téléavia P111. Autant d'aspects qui seront présentés au public à travers les objets réalisés, les dessins et les maquettes de ses projets.