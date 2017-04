Plus d'infos sur l'exposition Musée Du Louvre à Paris

Accès réservé par la Pyramide. Billet horodaté; entrée valable 1/2 heure, temps de visite libre.

Fermeture le mardi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.Des mois d'avril à septembre : pas de gratuité les premiers dimanches du mois.La gratuité d'accès aux collections permanentes du musée du Louvre et au musée Eugène-Delacroix est accordée, sur présentation d'un justificatif en cours de validité, pour :- les moins de 18 ans- les jeunes de 18 à 25 ans résidents dans l'un des pays de l'Espace Economique Européen- les enseignants titulaires du Pass Éducation en cours de validité et portant le cachet de l'Etablissement - les enseignants en histoire des arts, histoire de l'art, arts plastiques, arts appliqués, en activité, sur présentation d'un justificatif mentionnant la matière enseignée- les artistes plasticiens affiliés à la Maison des Artistes (sur présentation de la carte d'adhérent à la Maison des Artistes comportant la vignette de l'année en cours ou de l'attestation d'affiliation à la sécurité sociale des artistes plasticiens) et à l'AIAP (Association internationale des arts plastiques)- les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires des minima sociaux (justificatif daté de moins d'un an)- les visiteurs handicapés et leur accompagnateur.Le billet donne accès aux collections permanentes du Musée du Louvre & du Musée Delacroix, et aux expositions temporaires.Expositions accessibles :Bouchardon (1698-1762)Une idée du beaudu 14 Septembre 2016 au 5 Décembre 2016Edme Bouchardon fut considéré de son temps comme un artiste d'exception. Présentant près de 270 oeuvres et organisée avec le Getty Museum à Los Angeles, cette exposition sera la première monographie d'envergure réalisée autour de son oeuvre et l'occasion de souligner qu'il fut l'un des principaux protagonistes du néoclassicisme.Formé à l'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris avant de faire un fécond séjour à l'Académie de France à Rome, il reçut rapidement atelier et logement au Louvre. Agréé à l'Académie royale en 1735, il devint sculpteur du roi. Désigné dans l'Encyclopédie comme le continuateur de Puget et de Girardon, Bouchardon fut considéré par ses contemporains comme un chef d'école, le promoteur du renouveau dans les arts, « le plus grand sculpteur et le meilleur dessinateur de son siècle » (Cochin).L'esthétique de Bouchardon, analysée comme un point d'équilibre entre la référence antique et la fidélité à la nature, est admirablement transcrite par ses nombreux dessins, ardemment recherchés par l'élite des collectionneurs de son temps, ainsi que par ses modèles en terre cuite et ses sculptures. Artiste virtuose largement sollicité par les élites, il sut également très tôt s'appuyer sur un solide réseau d'éditeurs, de libraires et d'amateurs influents en Europe pour asseoir sa notoriété.Corps en mouvement. La danse au muséeDu 6 octobre 2016 – 3 juillet 2017Pour sa 2e saison, la Petite Galerie du Louvre, grâce à 70 oeuvres de l'Antiquité au début du 20e siècle, présente le défi que la représentation du mouvement a posé aux artistes. Avec la participation du chorégraphe Benjamin Millepied, commissaire de l'exposition aux côtés de Jean-Luc Martinez, président- directeur du musée du Louvre.Attention, si vous choisissez le mode d'obtention retrait magasin, le billet doit être impérativement retiré dans l'un de nos points de retrait et non au musée.Attention : Seuls les bagages de type cabine peuvent dorénavant accéder aux espaces du musée du Louvre. Renseignements: 01 40 20 53 17