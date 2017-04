Plus d'infos sur l'exposition La Conciergerie à Paris

Ouvert de 9h30 à 18h Fermé les 01/01, 01/05 et 25/12.

La Conciergerie ouvrira ses portes à midi le lundi 12 décembre 2016Fermeture toute la journée du 13 décembre 2016 et des 24 & 25 janvier 2017.Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne et POUR TOUS LE 1ER DIMANCHE DU MOIS DE NOVEMBRE A MARS. Attention, si vous choisissez le mode d'obtention retrait magasin, le billet doit être impérativement retiré dans l'un de nos points de retrait et non au monument.Billet valable 1 an à compter de la date d'émission. ACCES COUPE-FILE !Edifié par Philippe le Bel, le palais de la Cité est la première résidence parisienne des rois de France. Au xive siècle, Charles V quitte le palais, mais y maintient le siège de sa justice. Un concierge est nommé avec pouvoir de police. À la fin du xviiie siècle, de nombreux prévenus du tribunal révolutionnaire (dont Marie-Antoinette), installé au palais, sont incarcérés à la prison de la Conciergerie.Dans l'Île de la Cité, exceptionnelles salles gothiques du premier palais royal parisien et restitution des prisons du tribunal révolutionnaire.Le monument actuel présente les vestiges du palais parisien des Capétiens. Au XIVe siècle, Charles V abandonne cette résidence mais y maintient le siège de sa justice. Un concierge est nommé avec pouvoir de justice. A la fin du XVIIIe siècle, de nombreux prévenus du tribunal révolutionnaire, siégeant au palais, sont incarcérés à la prison de la Conciergerie, dont Marie-Antoinette.Monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.