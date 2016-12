Plus d'infos sur l'exposition L'art Et Le Chat - Philippe Geluck à Paris

Visite animée pour adultesHors vacances scolaires: lundi, mardi, mecredi, vendredi à 17h et 18h ; le jeudi à 18h, 19h et 20h ; le samedi et dimanche à 18h.Pendant les vacances scolaires: uniquement le jeudi à 18h, 19h et 20h. L'Art et le ChatUne exposition événement, de 3 à 103 ans !L'exposition L'Art et Le Chat du Musée en Herbe présente « nez à nez » une trentaine d'oeuvres emblématiques de l'Histoire de l'Art et l'interprétation qu'en fait Le Chat de Geluck.Le Matou philosophe rend hommage à Basquiat, Boudin, César, Fontana, Klein, Munch, Picasso, Soulages, Vasarely, Warhol.... et bien d'autres.Les visiteurs peuvent admirer trente chefs-d'oeuvre de l'Antiquité à nos jours prêtés par plusieurs musées, galeries et collectionneurs et s'amuser devant autant d'hommages amicaux et admiratifs du matou pince-sans-rire et de son maître talentueux.À la fois, initiation à l'histoire de l'art, réflexion humoristique sur les oeuvres et découverte d'une facette récente du travail de Geluck, cette exposition , conçue pour les 3 à 103 ans devrait rallier l'enthousiasme des jeunes, des amateurs d'art et les fidèles admirateurs du Chat ! Accès au Musée en Herbe: métro/RER Châtelet-les Halles, Etienne Marcel, Palais-Royal.Bus 29-48-67-74 et 85Le Musée en Herbe dispose du label Tourisme et Handicap.