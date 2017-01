Plus d'infos sur l'Exposition Xavier Beaudoux Time pieces à Paris

Né à Paris en 1979, je pratique la photographie depuis 2007. Passionné de photo, je le suis également de voyage et de nature, ce qui me conduit à la recherche de paysages encore sauvages, ou à tout le moins préservés. J'ai ainsi eu l'occasion de poser mon trépied dans des lieux magiques, du 68ème parallèle nord dans l'archipel des Lofoten (Norvège), au 44ème parallèle sud en Nouvelle-Zélande, en passant par l'Islande, l'Ecosse, la France (en particulier la Normandie), l'Espagne, et récemment l'Indonésie.

La série "Time pieces", composée exclusivement de poses longues, en couleur et en format carré, interroge le rapport de l'homme au temps et à la nature.

La technique de la pose lente permet de dépasser ce qui est immédiatement accessible à la vision. Dès la prise de vue, elle impose de ressentir pleinement les lieux, d'anticiper les évolutions à venir, de s'imprégner de l'atmosphère ambiante. Une fois réalisé, le cliché ainsi obtenu matérialise ce qui est par essence fugace, le passage du temps, et en constitue un fragment.

Ainsi, à raison de plusieurs secondes voire minutes, ces "morceaux de temps" constituent autant de témoignages du mouvement et des changements du monde. Certains d'entre eux apparaissent d'emblée, c'est le cas du reflux des vagues, des mouvements des nuages alors que d'autres, sans doute les plus importants, sont sous-jacents et ne se livrent qu'à un second niveau de lecture. L'emprise de l'homme sur son environnement y apparait au final bien fragile et dérisoire. Et pourtant, la frontière est parfois ténue, et ce n'est qu'au prix d'une prise de conscience forte et d'importants efforts de protection que ce rapport pourra être conservé et que nos pontons continueront de céder aux assauts répétés des flots.

Les compositions le plus souvent épurées, si ce n'est minimalistes visent à mettre en valeur le graphisme des lignes, des courbes ou des couleurs. Elles invitent le spectateur à s'immerger pleinement dans ces moments captés.

Mes travaux ont été publiés dans les revues Nat'images, Landscape photography magazine et Camerapixo. En 2015, j'ai été finaliste du concours du festival international nature Namur et ai remporté le prix paysage du monde du festival international de la photo animalière et de nature de Montier en der. Je suis par ailleurs membre du collectif Regards parisiens depuis sa création en 2011, et ai participé aux diverses expositions et publications du collectif.

Site web : http://www.photo-originale.com/fr/20217-xavier-beaudoux

Infos réservation :

Galerie Photo-Originale 24 rue Molière, 75001 Paris Ouverture du lundi au vendredi de 11h30 à 19h - le samedi de 14h à 18h