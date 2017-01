Plus d'infos sur l'exposition Densan : l'artisanat traditionnel du Japon à Paris

L'exposition "Densan : l'artisanat traditionnel du Japon" aura lieu à la galerie Maison Wa dans le quartier de l'Opéra à Paris du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017.

La Maison Wa accueillera "L'ESPACE DENSAN", lié au Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie au Japon (METI) ; cette vitrine officielle de la création japonaise haut de gamme, présentera une centaine d'objets de l'artisanat traditionnel : céramiques, laques, objets en bambou et en bois, objets en métal et en verre, papier washi fait à la main, objets pour l'écriture, tissus et poupées...

Sur un programme gouvernemental visant à favoriser l'artisanat traditionnel, le METI a opéré une sélection sur tout l'archipel pour désigner 222 créations parmi des milliers en fonction de plusieurs critères : leur utilisation dans la vie quotidienne, ainsi qu'une fabrication à la main selon des techniques traditionnelles et des matériaux restés inchangés, ceci depuis au moins 100 ans.

En tant qu'ambassadeur du projet, DENSAN souhaite faire connaître à Paris la quintessence de la création artisanale du Japon, sous son label représentatif de « l'artisanat japonais à travers son histoire, son raffinement et son originalité, mêlant esthétisme et fonctionnalité ».

Durant l'exposition, les créations présentées seront renouvelées régulièrement et chaque fois, des artisans viendront spécialement du Japon pour partager leur savoir-faire sur un thème particulier en lien avec leur pratique, afin de faire connaître leurs créations à l'étranger.

Site web : http://www.sasenis.com/densan

Infos réservation :

Vernissage le 18 octobre sur réservation : rsvp@sasenis.com et 01 40 26 66 70