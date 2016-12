Plus d'infos sur l'exposition Musée De L'orangerie à Paris

Billet valable 3 mois à compter de la date d'émission. Valable tous les jours de la semaine, sauf mardi, de 9h à 18h.

Billet utilisable dans les 3 mois qui suivent l'achat.Le musée est ouvert les jours fériés sauf le 25/12.Ce billet donne accès aux collections permanentes et aux expositions temporaires.Gratuits : moins de 18 ans, 18-25 ans ressortissants de l'Union Européenne, étudiants en histoire de l'art, porteurs du Pass Education, personnes handicapées et demandeurs d'emploi (prévoir justificatifs).Le musée est gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois.En plein coeur de Paris, dans le jardin des Tuileries, le musée de l'Orangerie, entièrement rénové permet au visiteur de redécouvrir à la lumière naturelle l'ensemble des Nymphéas de Claude Monet, ainsi que les 146 oeuvres de la collection Walter-Guillaume (Renoir, Cézanne, Modigliani, Matisse, Picasso, Derain, Soutine, etc.)."Qui a peur des femmes photographes ? (1839 – 1945)"La première partie : 1839-1918 présentée au musée de l'Orangerie.(La seconde partie : 1919-1945 présentée au musée d'Orsay)Du 14 octobre 2015 au 25 janvier 2016S'appuyant sur des recherches nouvelles comme sur les nombreuses histoires de la photographie qui, depuis une quarantaine d'années, ont réévalué l'extraordinaire contribution des femmes au développement du medium, cette exposition et la publication qui l'accompagne sont les premières du "genre" en France. Le phénomène est en effet appréhendé à travers ses manifestations aussi bien en Europe – essentiellement en France, Grande-Bretagne et Allemagne – qu'aux Etats-Unis, de l'invention officielle de la photographie en 1839 jusqu'en 1945. ATTENTION ! Aucun retrait des billets n'est possible au musée de l'Orangerie. Le retrait s'effectue dans les magasins du réseau. Please note! Tickets cannot be collected at the Musée de l'Orangerie. They must be collected from the authorised outlets.