Emaux peints et céramiques des XVIe et XVIIe siècles : saisies révolutionnaires et restitutions à Brunswick et à Cassel (1806-1814)Votre pause déjeuner autrementPar Françoise Barbe, Musée du LouvreSous l'égide des départements du Louvre, conservateurs du musée et spécialistes invités rendent compte de l'actualité de la recherche en histoire de l'art, en archéologie (fouilles récentes, découvertes et publications), et de la vie des collections du musée (analyses scientifiques des oeuvres, restauration, nouveaux accrochages, acquisitions).Durée : 55 minutes