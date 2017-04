Plus d'infos sur l'exposition Conciergerie / Sainte-chapelle à Paris

Les deux monuments sont ouverts tous les jours de 9h30 à 18h. (pour la Sainte-Chapelle: de 9h30 à 17h de novembre à février).

Au centre de Paris sur l'île de la Cité venez découvrir deux monuments historiques de la capitale. Commencez votre visite avec la Sainte-Chapelle, joyau du gothique rayonnant édifié par Saint Louis au coeur de l'ancien Palais de la Cité. Découvrez ses vitraux uniques qui nimbent l'air de couleurs et de lumière et qui ont abrité la Couronne d'Epines du Christ.A quelques mètres de là, poursuivez votre escapade en visitant la Conciergerie composée d'exceptionnelles salles gothiques du premier palais royal parisien et qui fut par la suite prisons du tribunal révolutionnaire. A la fin du XVIIème siècle, de nombreux prévenus du tribunal révolutionnaire furent incarcérés à la prison de la Conciergerie, dont Marie-Antoinette.