Plus d'infos sur l'exposition Vibrez Au Rythme De La Philharmonie à Paris

Durée de la visite guidée : 1h30 Les samedis et dimanches

VISITE GUIDEE Vibrez au rythme de la PhilharmonieCultival vous propose une immersion dans l'univers de la musique ! Implantée au sein du parc de la Villette, la Philharmonie de Paris s'inscrit dans un projet à la fois historique, culturel et artistique. Pensé comme un lieu de vie ouvert sur la ville, ce complexe a pour vocation d'ouvrir la musique au plus grand nombre.Avec votre guide-conférencier, explorez la Cité de la musique, puis découvrez le nouveau bâtiment à l'architecture moderne et audacieuse qui abrite notamment la Grande salle, unique en son genre, ainsi que les salles de répétition. A noter :La visite de certains espaces (dont la Grande salle) est soumise au planning des orchestres et des équipes techniques de la Philharmonie, l'accès ne peut y être garanti. Séances disponibles : Les week-ends uniquement.Durée de la visite guidée : 1h30 Votre billet est valable pendant un an à partir de la date d'achat.Réservation obligatoire auprès de l'Agence Cultival sur www.cultival.fr, rubrique Coffret cadeau et billet ou par téléphone au 0826.10.40.42.