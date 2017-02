Plus d'infos sur l'exposition Théo Mercier, "Panorama Zéro" à Paris

Pour "Panorama Zéro", sa première exposition personnelle à la galerie, Théo MERCIER (né en 1984 à Paris, vit et travaille à Paris et Mexico) présente un ensemble de sculptures et de photographies, à travers lequel il interroge la fabrique de l'Histoire, dans sa construction comme dans sa déconstruction. Mettant à plat les traces du passé, proche ou lointain, et celles du présent, il questionne les phénomènes de ruine et d'obsolescence. Sans verser dans une forme de romantisme qu'il refuse, ou alors en le prenant à rebours, Théo MERCIER crée un environnement dans lequel les objets deviennent le signe annonciateur du désastre à venir, opérant une forme d'archéologie à l'envers qui tend à sublimer les processus de destruction.

Site web : https://www.bugadacargnel.com/fr