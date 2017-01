Plus d'infos sur l'exposition Mmm - Matthieu Chedid à Paris

Exposition MMM - Matthieu Chedid rencontre Martin ParrDu 4 octobre 2016 au 29 janvier 2017L'exposition MMM est le fruit d'une rencontre : Matthieu Chedid, musicien à l'univers visuel prononcé, et Martin Parr, un des plus importants acteurs de la photographie contemporaine. Deux personnalités se croisent ici à travers un dialogue nourri par des univers aux origines aussi diverses qu'éloignées. Commandée en 2015 par les Rencontres d'Arles pour l'église des Frères Prêcheurs, l'exposition bénéficie ici d'une présentation renouvelée, où la composition de Matthieu Chedid se décline en neuf pistes sonores correspondant aux multiples projections distillées çà et là dans l'espace. Un ballet de son et lumière fait s'animer des environnements distincts répartis selon des thématiques qui revisitent l'iconographie parrienne : appareils photo, coiffes ou encore animaux réels et figurés. Si ces microsphères s'épousent entre elles, elles incarnent autant de façons nouvelles d'aborder l'oeuvre du photographe britannique, proposant à travers plus de 500 photographies cette étonnante rétrospective. Tournant autour du visiteur, la scénographie, pensée comme une déambulation, conduit celui-ci vers une véritable expérience sensorielle qui, du petit format à la fresque murale en passant par la projection, accompagne cette flânerie à laquelle nous invite ce duo surprenant. De ce mariage inattendu est née une partition à quatre mains.Horaires:du mardi au vendredi de 12h à 18h, le samedi & dimanche de 10h à 18h. Entrée dans les deux heures suivant l'horaire réservé. Temps de visite libre.