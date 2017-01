Plus d'infos sur l'exposition Ludwig Van à Paris

Exposition Ludwig van - Le mythe BeethovenDu 14 octobre 2016 au 29 janvier 2017Beethoven est mort il y a bientôt deux siècles. Qui était véritablement cet homme ? Qu'a-t-on décelé en lui d'extraordinaire pour justifier que toute l'Europe, et bientôt le monde entier, s'empare de son oeuvre et cristallise autour de lui de multiples fantasmes? La vie et la postérité de Beethoven sont de véritables phénomènes qui dépassent largement le cadre de la culture savante. De Klimt aux Beatles, de Godard aux flashmob du XXIe siècle, 250 oeuvres visuelles et sonores retracent l'épopée grandiose de ce génie hors norme.Horaires:du mardi au jeudi de 12h à 18h, Le vendredi jusqu'à 22h, le samedi & dimanche de 10h à 20h. Ouverture à partir de 10h pendant les vacances scolaires de la zone C (du 20 octobre au 2 novembre 2016 et du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017) Entrée dans l'heure suivant l'horaire réservé. Temps de visite libre.