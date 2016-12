Plus d'infos sur l'Les Expositions D'explora à Paris

Spectacle à partir de 8 ans.

Ce billet vous donne accès à toutes les expositions permanentes et temporaires des niveaux 1 et 2 avec à l'affiche actuellement "Mutations urbaines" jusqu'au 28 février 2017, "Solar Impulse" ainsi que "Quoi de neuf au Moyen âge?" jusqu'au 6 août 2017. Il inclut également l'accès au Planétarium (retrait de contremarques sur place), au Sous-marin Argonaute (visite conseillée avant 13h) et au cinéma Louis-Lumière sous réserve de disponibilté. Permanent and temporary exhibitions of Explora, acces to the planétarium, the submarine and 1 film at Louis-Lumière's cinema (subject to availability).