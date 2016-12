Plus d'infos sur l'exposition Musée De Montmartre à Paris

CHAQUE SAMEDI A 10H30

Musée de Montmartre, le Paris des artistes Montmartre, les secrets dévoilés.Quartier réputé comme pauvre, frivole et dangereux, ce quartier de campagne recueillait d'antan les artistes parisiens à l'écart de la société.Aujourd'hui véritable lieu de divertissement et de tourisme le quartier de Montmartre se définit comme l'un des plus beaux endroits de Paris.Une visite guidée qui vous fera traverser des années d'histoire grâce à la découverte des Jardins Renoir et des oeuvres peintes dans ce havre de paix en plein Paris.Votre guide vous ouvrira ensuite les portes d'une demeure du XVIIIème qui regorge de souvenirs et d'anecdotes.Afin de clore cette visite, faufilez-vous dans la reconstitution du célèbre atelier-appartement où Suzanne Valadon et Maurice Utrillon vécurent.Revivez la vie d'artiste grâce à cette visite guidée dans laquelle s'entremêlent toiles, anecdotes, et histoire.Jusqu'au 25 septembre 2015 la visite inclut la visite guidée de l'exposition temporaire « L'Esprit de Montmartre et l'Art Moderne 1875 – 1910 » Ø Informations pratiquesSéances disponibles :Les samedis à 10h30.Durée de la visite guidée : 1h30 A noter: Du 17 octobre 2014 - 25 septembre 2015 la visite inclut la visite guidée de l'exposition temporaire « L'Esprit de Montmartre et l'Art Moderne 1875 – 1910 ».Réservation obligatoire sur www.cultival.fr dans l'espace coffrets cadeaux et billet ou par téléphone au 0826.10.40.42.