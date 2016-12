Plus d'infos sur l'exposition Le pavé de la culture à Paris

L'engouement pour les arts et la culture s'intensifie de manière extraordinaire.

On se presse autour des oeuvres et reliques d'artistes morts. On fait la queue pour les vivants. Ces derniers n'arrivent plus à fournir les multiples lieux qui leurs sont dédiés en France et dans le monde, on fait appel à des théoriciens pour justifier le néant caractéristique des centres d'art contemporain. Loin d'écoeurer le public, ce mystère attise encore la curiosité.

Stéphane Jaspert, en toute quiétude, un peu néanderthal, regarde le troupeau se précipiter dans le vide.

Dans sa grotte, il interprète, au moyen de la peinture, les symboles de notre culture visuelle sur des vieux pavés de Paris. Logos de marque, icônes populaires, oeuvres d'art connues, signalétique etc.

Il en résulte une collection d'oeuvres préfossilisées, bande dessinée rupestre aux pièces hétéroclites et interchangeables.

Site web : http://boucherieart.free.fr/

Infos réservation :

Sur rendez-vous au 01 42 23 90 25