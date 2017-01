Plus d'infos sur l'exposition Joann Sfar - Salvador Dali à Paris

Ouvert tous les jours de 10h à 18h30. Gratuit pour les moins de 8 ans. Billet valable 1 jour au choix. Accès coupe - file.

Le billet donne accès à l'exposition et aux collections permanentes de l'Espace Dali.Nocturnes jusqu'à 21h chaque dernier mercredi du moisJOANN SFAR-SALVADOR DALI, UNE SECONDE AVANT L'EVEILDu 9 septembre 2016 au 31 mars 2017Cette exposition donne carte blanche à Joann Sfar, l'un des conteurs contemporains les plus talentueux - connu du grand public pour sa bande dessinée Le Chat du Rabbin et son film Gainsbourg Vie Héroïque - pour imaginer le scénario d'une rencontre artistique avec celui que Brassaï appelait « l'explorateur aussi hardi que lucide de l'irrationnel ».L'exposition est une invitation au « voyage immobile » d'un peintre et de ses modèles évoluant entre rêve et réalité, au fil de l'écriture en dessin de Joann Sfar. Dans un décor enchanté par les sculptures et objets surréalistes de Dalí et les créations Haute Couture de Schiaparelli qui ont inspiré l'artiste, plus de 200 dessins originaux, croquis, esquisses sont à découvrir.