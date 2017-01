Plus d'infos sur l'exposition Gilbert Peyre, l'électromécanomaniaque à Paris

Quinze ans après sa première monographie, Gilbert Peyre répond de nouveau à l'invitation de la Halle Saint Pierre. En résulte une proposition artistique originale sous forme de spectacle-performance, entre esthétique foraine et technologie de pointe. Cet artiste qui se définit volontiers comme un « électromécanomaniaque », nous présente ses sculpturesmachines, automates farfelus et poétiques conçus à partir

d'objets récupérés qui, d'un coup d'électricité, de mécanique, de pneumatique et d'électronique vont être amenés à la vie et devenir les protagonistes d'un conte cruel et enchanteur. Dans ce jeu aux combinaisons ambivalentes, dramatiques et burlesques, Gilbert Peyre réconcilie le bricolage et le progrès technologique. Il récupère, détourne, recycle ce que la technologie a d'abord condamné comme obsolète pour, contre toute attente, concourir ensuite à sa réhabilitation.

