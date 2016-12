Plus d'infos sur l'exposition Collections De La Cité à Paris

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 11h à 19h et jusqu'à 21h le jeudi. Gratuit moins de 26 ans ressortissant de l'U.E, handicapés et accompagnateurs, chômeurs et RMIstes.

Gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois (les 7 février, 6 mars ,3 avril, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2016)Fermé les 1er Mai et 25 Décembre 2016.Musée des Monuments françaisEntre la Tour Eiffel et la place du Trocadéro, la Cité de l'architecture & du patrimoine occupe une aile entière du palais de Chaillot. Elle présente dans les trois galeries de son musée près de 1000 ans d'histoire de l'architecture.La galerie des moulages rassemble plus de 350 reproductions à l'échelle 1 de parties d'édifices civils et religieux parmi lesquelles les portails de la cathédrale de Chartres et de l'église de Moissac. Différentes campagnes de moulages ont enrichi les collections depuis l'ouverture du musée. Les plus anciens moulages datent de 1880 et leur ancienneté leur confère aujourd'hui un statut patrimonial et archéologique inestimable.La galerie des peintures murales et des vitraux expose une centaine de copies de peintures murales emblématiques de l'art français de la période médiévale. Chapelles, cryptes et autres voûtes ont ainsi été recréés en volume pour présenter ces oeuvres grandeur nature. La galerie d'architecture moderne et contemporaine est consacrée à 150 ans d'architecture française, de 1850 à nos jours. Jamais l'évolution architecturale n'a été aussi importante que durant cette période où l'architecte est amené à construire pour le plus grand nombre. Le parcours de visite, organisé en deux sections «concevoir et bâtir» et «architecture et société», permet de découvrir une centaine de réalisations à travers des dessins et maquettes d'agences, des photographies ou encore des interviews filmées d'architectes. L'habitation constitue un thème fort du parcours avec, en fin de visite, la restitution à échelle 1 d'un appartement de la Cité radieuse de Marseille de Le Corbusier.