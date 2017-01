Plus d'infos sur l'Exposition Chtchoukine à Paris

L'exposition « ICÔNES DE L'ART MODERNE. LA COLLECTION CHTCHOUKINE. MUSEE DE L'ERMITAGE - MUSEE POUCHKINE » se tiendra à la Fondation Louis Vuitton à Paris, du 22 octobre 2016 au 20 février 2017. Elle s'inscrit dans le cadre du programme officiel de L'ANNEE FRANCO-RUSSE 2016-2017 DU TOURISME CULTUREL dont elle constitue en France l'événement le plus marquant.L'exposition rend hommage à l'un des plus grands mécènes du début du 20ème siècle, Sergeï Chtchoukine - collectionneur russe « visionnaire » de l'art moderne français du début du 20ème siècle.Grâce à la généreuse participation du Musée d'Etat de l'Ermitage et du Musée d'Etat des Beaux-Arts Pouchkine qui ont contribué à l'élaboration du projet, l'exposition présentera un significatif ensemble de cent trente chefs-d'oeuvre des maîtres impressionnistes, postimpressionnistes et modernes de la collection Chtchoukine, tout particulièrement représentatifs de l'art de Monet, Cézanne, Gauguin, Rousseau, Derain, Matisse ou Picasso, mais aussi de Degas, Renoir, Toulouse-Lautrec ou Van Gogh. Informations pratiquesConditions tarifairesTarif plein : 16.70€Tarif moins de 26 ans, étudiant, enseignant français : 10.70€Tarif enfants de 3 à 18 ans, artistes professionnels, guides interprètes nationaux et régionaux, conférenciers nationaux, demandeurs d'emplois et bénéficiaires des minimas sociaux : 5.70€Tarif famille de 1 à 2 adultes et jusqu'à 4 enfants au maximum de moins de 18 ans : 32.70€Gratuité : moins de 3 ans, personnes en situation de handicap + 1 accompagnant , journalistes, membres de l'ICOM/ICOMOSJustificatif obligatoire à présenter lors du contrôle d'accès.Les horaires d'ouverture au public:hors vacances scolairesLundi, mercredi, jeudi : de 11h à 20hVendredi : de11h à 23hSamedi, dimanche : de 10h à 20hEn période de vacances scolairesLundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche : de 10h à 20hVendredi : de 10h à 23hFermeture le 1er janvier 2017.