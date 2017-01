Plus d'infos sur l'exposition Bernard Buffet Rétrospective à Paris

Bernard Buffet. Rétrospective14 octobre 2016 - 26 février 2017Aujourd'hui, avec la distance du temps, de nombreux artistes, professionnels et amateurs, reconsidèrent l'oeuvre, ce qu'elle pouvait avoir de déroutant s'étant en partie atténué. En balayant l'ensemble de l'oeuvre dans un parcours rétrospectif, mais très sélectif en raison de la grande productivité de l'artiste, l'exposition montrera la qualité et la variété insoupçonnées de ce qui restera peut-être comme une des oeuvres picturales les plus fascinantes du siècle dernier et dont l'influence sera peut-être une des plus considérables.Le parcours, organisé selon une présentation chronologique, s'ouvrira sur les débuts de Bernard Buffet, au moment où ses oeuvres renouvellent le sens de tout un répertoire de formes et d'objets. Le contexte artistique de l'après-guerre, moment de débats autour de la question des réalismes, de la figuration et de l'abstraction, sera évoqué. Il s'agira de révéler le peintre comme un artiste paradoxal, qui se réfère à la peinture d'histoire à une époque de la disparition du sujet, qui allie peinture austère et aisance financière, grand succès public et rejet du monde de l'art.