Plus d'infos sur l'exposition !Cuba Hoy...Cuba Now! à Paris

EXPOSITION COLLECTIVE METTANT À L'HONNEUR L'AFFICHE

D'ILLUSTRATION CUBAINE CONTEMPORAINE.

ANIMATIONS & COCKTAILS CUBAINS

L'espace Jour et Nuit Culture accueillera dans ses espaces une série d'affiches et de photographies d'artiste cubains. Venez découvrir l'histoire de Cuba à travers ses affiches colorées de cinéma, concerts, grands événements...

Car l'histoire du peuple cubain se lit à travers ses images, notamment avec l'arrivée de la sérigraphie dans les années 1940. Cette technique d'impression manuelle ne quittera plus l'île, jusqu'à en devenir un savoir-faire une tradition nationale revendiqués. Dans les années 1990, émérge une nouvelle génération de graphistes renouant avec tradition singulière, mais dans un esprit plus artistique et contemporain.

De grands noms de nouvelle génération de l'affiche sont exposés dans le cadre de ! CUBA HOY ... CUBA NOW !

ARTISTES PARTICIPANTS ET INVITES :

Edel Rodriguez Mola, Nelson Ponce, Giselle Monzon Caleron

Francis Jeanney et Slah Bouazziz

Concerts, conférences, et cours de danse prévus également au programme!

Site web : https://www.facebook.com/events/250870788689803/

Infos réservation :

jouretnuit.collectifartistique@gmail.com