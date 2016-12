Plus d'infos sur l'exposition Antoinette Sasse, à Paris

Ouvert tous les jours, sauf lundi et jours fériés, de 10h à 18h. Entrée valable 1h. Temps de visite libre.

Fermé le Lundi et les jours fériés (1er, 5, 8, 15 mai, 14 juillet, 1er, 11 novembre, 25 décembre 2016 et 1er janvier 2017)Entrée valable 1 heure. Temps de visite libre.Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans, les chômeurs et les personnes bénéficiaires des minima sociaux.Tarifs réduits :Jeunes : de 18 à 26 ans Famille : Paris Pass Famille et carte famille nombreuseEnseignant ou Education ((enseignants et documentalistes en activité dans les établissements scolaires)Seniors titulaires de la carte "Navigo-Améthyste-Emeraude" : seuls les Seniors titulaires de cette carte bénéficient du tarif réduit.Antoinette Sasse, rebelle, résistante et mécèneDu 12 avril 2016 au 30 janvier 2017L'exposition "Antoinette Sasse. Rebelle, Résistante et mécène (1897-1986) ", dédiée à une femme d'exception et amie intime de Jean Moulin, ouvrira ses portes le 12 avril 2016 au musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris – musée Jean Moulin.Anticonformiste, Antoinette Sasse (1897-1986) l'est assurément. Rebelle dans sa vie privée : elle divorce de Raymond Sachs en 1933. Parfaite illustration de la garçonne des Années folles, sportive et soucieuse de son image, elle pratique le ski, la natation et conduit sa voiture. Elégante, elle s'habille chez les grands couturiers – Jeanne Lanvin, Lucien Lelong, Maggy Rouff. Son carnet d'adresses richement fourni – hommes politiques, diplomates, banquiers, avionneurs mais aussi artistes – lui permet de fréquenter le Tout-Paris.S'affirmant comme une peintre fauviste, amie de Léger, de Soutine, de Friesz et de Van Dongen, Antoinette Sasse expose dans différents salons. Femme d'affaires avisée, elle fait fructifier la fortune dont elle a hérité et s'assure un train de vie exceptionnel. Résistante dès l'été 1940, elle devient une assistante précieuse pour Jean Moulin qui, limogé de ses fonctions de préfet, s'installe dans le Midi à Saint-Andiol où il oeuvre pour la Résistance.En plus de cela, Antoinette Sasse travaille en 1942 pour le réseau Gilbert dirigé par son beau-frère, le Colonel Groussard. Après la guerre, elle met sa ténacité au service de la recherche de la vérité sur l'arrestation de Jean Moulin jusqu'à ce que justice soit rendue. Son combat pour la mémoire du grand résistant l'amène à léguer toute sa fortune à la ville de Paris pour réaliser le musée Jean Moulin inauguré en 1994.