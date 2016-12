Plus d'infos sur l'exposition Les Catacombes De Paris

Entrée dans la 1/2 heure suivant l'horaire choisi.

Billet coupe-file incluant l'audioguide (pour le plein tarif) Plein tarif avec Audioguide : 29,00 € Tarif jeune de 4 à 17 ans sans audioguide : 6.50 €Attention, le billet enfant ne peut être acheté qu'avec un billet plein tarif adulte au minimum. Il ne peut être vendu seul.Véritable labyrinthe au coeur du Paris souterrain, les Catacombes ont été aménagées dans les galeries d'anciennes carrières. À 20 mètres sous terre, l'ossuaire, rassemble les restes d'environ six millions de Parisiens, transférés entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, au fur et à mesure de la fermeture des cimetières de la capitale pour raison d'insalubrité. Le long d'un enchevêtrement de galeries obscures, le visiteur découvre une mise en scène de la mort avec les ossements disposés en un décor romantico-macabre. Ce site unique restitue l'histoire des Parisiens et invite à un voyage hors du tempsInformations pratiques et accès Durée moyenne de la visite : 45 minutesParcours de 2km en sens unique : Entrée au 1 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy et Sortie au 39 rue Rémy Dumoncel. Ni toilettes, ni vestiaire.Température constante : 14°130 marches à descendre, 83 marches à remonter. Risque de chute : sol inégal et glissant. Espaces étroits. Luminosité faible.Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d'un adulte.Site non accessible aux personnes à mobilité réduite en raison des conditions d'accès évoquées. Site déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de claustrophobie, d'insuffisance cardiaque ou respiratoire, aux personnes sensibles susceptibles d'être perturbées par le lieu et aux jeunes enfants. L'atmosphère peut également s'avérer anxiogène pour les personnes en situation de handicap psychique et mental.