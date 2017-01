Plus d'infos sur l'exposition Le Grand Orchestre Des Animaux à Paris

Ouvert tous les jours, sauf lundi, de 11h à 20h jusqu'à 22h le mardi. Gratuit pour les moins de 13 ans. Gratuit toute la journée du mercredi pour les moins de 18 ans.

Billet journée à partir de 11h.Gratuité (sauf soirées Nomades) : -13 ans, -18 ans le mercredi, carte Icom, carte de presse, carte d'invaliditéConçue comme une conversation entre le grand orchestre polyphonique des voix animales et celui, visuel, d'oeuvres d'artistes du monde entier, l'exposition Le Grand Orchestre des Animaux invite le public à découvrir la diversité et l'extrême beauté du monde sonore animal.Avec Pierre Bodo, Cai Guo-Qiang, Cornell Lab of Ornithology, Raymond Depardon, Bernie Krause, JP Mika, Manabu Miyazaki, Moke, Claudine Nougaret, Ryuichi Sakamoto, Christian Sardet, Hiroshi Sugimoto, TALLER Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo, Shiro Takatani, Tara Océans, Cyprien Tokoudagba, United Visual Artists, Agnès Varda, Adriana VarejãoAccès : 261 Boulevard Raspail 75014 ParisMétro : Raspail (ligne 4) ou Denfert-Rochereau (ligne 6)Rer B Denfert-Rochereau / Bus RER B 38, 68, 88, 91