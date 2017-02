Plus d'infos sur l'exposition Esther Weber à Paris

Esther Weber

Dans le cadre de MINIARTEXTIL parcours HORS-LES-MURS

Du 24 février au 19 mars 2017

Miniartextil sur le fil des rêves

Dans cet espace-temps paradoxal et fascinant qu'est le rêve, les mots comme les images s'entremêlent et font fi du réel, et tout devient possible ! Nous cheminons à travers des rêves protéiformes, en passant par le noir et blanc évoquant la douceur de l'enfance, mais aussi parfois à la lisière du cauchemar. Autant de visions oniriques que d'oeuvres sélectionnées, matérialisées par l'entrelacement des fils. Il n'y a rien de plus inspirant pour un artiste qu'une plongée au coeur des fantasmes !

Tisser les rêves, entrelacer les espoirs

Les artistes de cette nouvelle édition de Miniartextil semblent nous demander de rêver et rêver encore, d'un monde dans lequel se tissent et se nouent de nouveaux liens, de nouvelles forces, de nouvelles rencontres et d'autres partages. Laissez-vous transporter. Car, dit le dramaturge, nous sommes de l'étoffe dont sont faits ces rêves. Ces fils d'art, sous la forme de « mini-oeuvres » de 20 x 20 x 20 cm, nous révèlent nos rêves car « l'art est le détour par lequel le rêve retrouve le chemin de la réalité » (S.Freud).

Le parcours « hors les murs » : suivez le fil d'Ariane

La programmation « hors-les-murs » offre au spectateur l'occasion de découvrir d'autres oeuvres des artistes de la sélection dans plusieurs maisons de la Cité Internationale Universitaire, dont le Fondation suisse / Pavillon Le Corbusier. L'occasion d'un étonnant voyage autour du monde de l'art textile, aux portes de Paris.

Esther Weber

Née en 1972, l'artiste suisse Esther Weber vit et travaille à Verona. Elle propose aux spectateurs de découvrir son oeuvre Sorelle (Soeurs) à la Fondation suisse / Pavillon Le Corbusier.

Site web : http://www.fondationsuisse.fr/lieu-de-culture/agenda-culturel/esther-weber/

Infos réservation :

Entrée libre et gratuite