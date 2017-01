Plus d'infos sur l'exposition Walt Disney à Paris

LE MOUVEMENT PAR NATURE

Du 14 octobre 2016 au 5 mars 2017, Art Ludique – Le Musée présentera en première mondiale : « L'Art des Studios d'Animation Walt Disney – Le Mouvement par Nature ». A travers une sélection de 420 oeuvres d'art majeures, cette exposition, conçue et écrite par l'équipe du Musée Art Ludique en collaboration avec la Walt Disney Animation Research Library, rendra hommage à l'incroyable modernité et au talent artistique des studios depuis près d'un siècle.

De nombreux films d'animation Disney sont devenus de grands classiques du cinéma – du premier long métrage d'animation « Blanche-Neige et les Sept Nains » au récent « La Reine des Neiges », plus gros succès mondial de l'histoire de l'animation. L'exposition montrera à quel point la dynamique à l'origine de ces chefs-d'oeuvre fut novatrice et visionnaire.Walt Disney compte, sans aucun doute, parmi les plus grands artistes de notre temps, utilisant l'écran de cinéma comme la toile d'un peintre dont le dessin prendrait vie. En 1935, il écrit : « Je sens que nous ne pouvons assurément pas faire de choses merveilleuses, basées sur le réel, à moins de d'abord connaître le réel ». La volonté de conférer de l'authenticité à l'animation conduit les animateurs à s'inspirer du monde qui les entoure et à dessiner d'après nature. Grâce à l'organisation de séances de poses de modèles vivants ou la venue d'animaux au sein du studio, les artistes observent démarches et mouvements, qu'ils réinterprètent de manière unique dans les films. Dans cette perspective, l'exposition dévoilera des dessins d'étude inédits, comme ceux d'un faon pour « Bambi » ou de la marche d'un chien pour « Les 101 Dalmatiens », ainsi que des dessins d'animation des héros emblématiques, de Blanche-Neige à Tarzan en passant par Maléfique, afin de montrer l'importance accordée aux mouvements dans la création de personnages émouvants et attachants.Des oeuvres originales historiques issues des tous premiers cartoons de Mickey Mouse, tels « Plane Crazy » (1928) ou « Steamboat Willie » (1928), seront exposées, ainsi que des oeuvres issues de nombreux films mythiques des Studios Disney :« Blanche-Neige et les Sept Nains » (1937), « Pinocchio » (1940), « Fantasia » (1940), « Dumbo » (1941) « Bambi » (1942), « Saludos Amigos » (1942), « Alice au Pays des Merveilles » (1951), « La Belle et le Clochard » (1955), « La Belle au Bois Dormant » (1959), « Les 101 Dalmatiens » (1961), « Le Livre de la Jungle » (1967), « La Petite Sirène » (1989), « La Belle et la Bête » (1991), « Le Roi Lion » (1994), « Pocahontas » (1995), « Mulan » (1998), « Tarzan » (1999), « Raiponce » (2010), « Les Mondes de Ralph » (2012), « La Reine des Neiges » (2013),et le nouveau film très attendu des Studios d'Animation Walt Disney, « Vaiana, la Légende du Bout du Monde » (2016).La billetterie ferme (45 minutes avant) Horaires : Lundi, Mercredi, vendredi de 11h00 à 19hnocturne le jeudi de 11h00 à 22hSamedi, dimanche et vacances scolaires, ouverture de 10h à 20h(Fermeture du musée le mardi, Sauf vacances scolaires)Horaires vacances scolaires Lundi, Mardi, Mercredi, vendredi : 10:00 – 19:00Jeudi : 10:00 – 22:00 (nocturne)Samedi, Dimanche : 10:00 -20:00La billetterie ferme (45 minutes avant) DISPOSITIF VIGIPIRATE ATTENTATPour des raisons de sécurité, nous informons nos visiteurs que dans le cadre du dispositif VIGIPIRATE ATTENTAT, Le musée n'accepte plus, pour une durée indéterminée, les sacs-à dos, sacs de voyages ni valises.