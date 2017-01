Plus d'infos sur l'exposition Pascal, Le Coeur Et La Raison à Paris

Pascal, le coeur et la raisondu 8 novembre 2016 au 29 janvier 2017François-Mitterrand / Galerie 1Mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien, Blaise Pascal échappe à toute tentative de portrait exhaustif. Cette exposition propose d'entrer dans l'oeuvre de l'auteur en suivant le fil des trois « ordres » qui organisent la pensée pascalienne : le corps, autour de « l' introuvable visage de Pascal » mais aussi de son inscription précoce dans un cercle intellectuel et scientifique qui favorise l'éclosion de son génie, la raison, que Pascal « géomètre » pousse au point extrême où elle rencontre ses limites ; le coeur, enfin, autour de l'apologie de la religion chrétienne des Pensées. Le manuscrit autographe et les premières copies de l'ouvrage, qui compte parmi les trésors des collections de la BnF, permettront d'éclairer l'histoire singulière de l'ouvrage, dont les feuillets furent rassemblés et édités de façon posthume. Présentés en regard du masque mortuaire de l'auteur, ils soulignent l'empreinte énigmatique de cette présence en creux du philosophe que lui-même exprimait ainsi : « Figure porte absence et présence, plaisir et déplaisir »