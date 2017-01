Plus d'infos sur l'exposition La France D'avedon à Paris

Du 18/10/2016 au 26/02/2017 Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h & de 13h à 19h le dimanche. Fermé le lundi et jours fériés. Billet valable 1 jour au choix

Les billets sont valables tous les jours sur la durée de l'exposition hormis les lundi ainsi que les jours fériés, et les samedi 24 décembre 2016 et samedi 31 décembre 2016 après 15h.Jours fériés : mardi 1er Novembre 2016vendredi 11 novembre 2016dimanche 25 décembre 2016dimanche 1er janvier 2017Fermetures anticipées à 15h :samedi 24 décembre 201631 décembre 2016Gratuit : moins de 18 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA ou de l'aide sociale, les personnes handicapées et leurs accompagnateurs.La France d'Avedon, Vieux monde, New Lookdu 18 octobre 2016 au 26 février 2017François-Mitterrand / Galerie 2Les liens singuliers du photographe américain Richard Avedon avec la France sont au coeur d'une exposition qui rassemble plus de 200 de ses oeuvres.Reconnu et célébré dans le monde entier en tant que photographe de mode mais aussi pour ses portraits de personnalités, Richard Avedon (1923- 2004) a entretenu avec la France une relation intense. L'exposition explore les manifestations de cet attachement qui parcourt son oeuvre depuis les années quarante, quand il vient photographier les collections de mode à Paris pour Harper's Bazaar jusqu'à sa collaboration au magazine Egoïste à partir de 1985. Entretemps, il revient en 1968 pour travailler autour de l'oeuvre de Jacques Henri Lartigue.A chaque rencontre, Avedon est amené à se réinventer et enrichit l'image photographique d'autres formes d'art : le texte, le livre, la narration cinématographique, la danse... La France d'Avedon est ainsi racontée autour d'un film, d'un livre et d'un magazine, qui marquent autant de moments clés de son parcours. De très nombreux portraits sont présentés parmi lesquels ceux de Jean Cocteau, Coco Chanel, Catherine Deneuve, Jean Genet, Jeanne Moreau, Yannick Noah, Isabelle Adjani...