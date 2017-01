Plus d'infos sur l'exposition Pascal, le coeur et la raison à Paris

L'exposition que la Bibliothèque nationale de France consacre à Pascal rappelle la puissance et la modernité d'un penseur dont la réflexion sur les droits, les pouvoirs, la conduite et les limites de la raison n'a rien perdu de son actualité. Quelque 200 pièces permettent de redécouvrir un homme de génie, tout à la fois mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et auteur spirituel. Au coeur de cette présentation d'ensemble figure le manuscrit autographe des Pensées : l'exposition offre une occasion exceptionnelle de voir ce volume aussi célèbre que rarement vu, qui compte au nombre des plus précieux trésors de la BnF.

Site web : http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.pascal_coeur_raison.html

Infos réservation :

tarif plein : 9 € (billet couplé 2 expositions : 11 €) tarif réduit : 7 € (billet couplé 2 expositions : 9 €) Réservation : sur le site de la fnac ou bien 01 53 79 49 49 / visites@bnf.fr Ouverture de l'exposition du mardi - samedi de 10h à 19h dimanche de 13h à 19h (fermeture des caisses à 18h) fermé lundi et jours fériés