Plus d'infos sur l'exposition Vernissage "Aves" Galerie Claude Samuel à Paris

La galerie Claude Samuel est fière de présenter Aves, une exposition d'Elena Lyakir, née en Ukraine et vivant à New York. Aves est une série poètique d'oiseaux photographiés en plein vol, explorant l'émotion liée à l'expérience visuelle. Parallèlement, des oeuvres de la série Lyakir's Skins agrémenteront ce précédent travail. Issus du musée d'histoire naturelle de New York, ces clichés dévoilent une collection de spécimens d'oiseaux non accessible au public. Une manière d'évoquer la nostalgie et les mystères du cycle de la vie.

Vernissage Jeudi 20 avril 2017 à partir de 18h30 à la Galerie Claude Samuel, 69 avenue Daumesnil Paris 12.

Exposition du 20 avril au 21 mai, du lundi au vendredi de 10h30 à 15h et le samedi de 14h à 18h.

Site web : http://www.claude-samuel.com/

Infos réservation :

L'emploi du temps peu varier selon les semaines. N'hésitez pas à appeler avant de passer : 01 53 17 01 11