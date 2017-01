Plus d'infos sur l'exposition Plus Jamais Seul, Hervé Di Rosa à Paris

22 octobre 2016 - 22 janvier 2017 Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 19h, jusqu'à 21h le jeudi. Billet valable 1 jour au choix.

Gratuité : - de 13 ans, chômeurs, les personnes invalides et leurs accompagnateurs, amis de la maison rouge, carte ICOM.Plus jamais seul, Hervé Di Rosa et les arts modestes du 22 octobre 2016 au 22 janvier 2017 La maison rouge poursuit son cycle d'expositions consacré aux collections privées et invite Hervé Di Rosa à mettre en regard son travail avec les oeuvres et objets qu'il a collectés depuis 30 ans. Peintre incontournable de la Figuration libre, il s'est engagé, à la fin des années 1980, dans la reconnaissance de l'art modeste qu'il définit lui-même comme « proche de l'art populaire, de l'art primitif et de l'art brut mais ne s'y réduit pas ». Sa pratique artistique est également indissociable des savoir-faire auxquels il s'est initié auprès d'artisans du monde entier.