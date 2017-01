Plus d'infos sur l'exposition Musée National De L'histoire à Paris

Ce billet donne accès à la visite du Musée national de l'histoire de l'immigration.Billet valable 1 journée. Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 17h30 ; le samedi et dimanche de 10h à 19h.Fermeture des caisses 45mn avant la fermeture de l'établissement.Fermé le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.Gratuité:-LE PREMIER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS-moins de 26 ans-titulaires de la carte Famille nombreuseLe Musée national de l'histoire de l'immigration rassemble une collection d'oeuvres d'art, de documents d'archives et de témoignages qui retrace l'histoire de l'immigration en France depuis le 19ème siècle jusqu'à nos jours. La Galerie des dons au même niveau que les collections permanentes, met en valeur des histoires familiales et fait « entrer au musée » des récits, photos et objets personnels représentatifs de parcours migratoires. Exposition: Du 18 octobre 2016 au 8 janvier 2017, la collection agnès b. investit le Musée national de l'histoire de l'immigration pour un dialogue inédit avec les oeuvres contemporaines du musée. C'est la première fois qu'agnès b. choisit de montrer à Paris une sélection d'oeuvres - photographies, installations, peintures - issue de l'extraordinaire collection d'art contemporain qu'elle a constituée au fil des années. >>tarif période d'exposition 7,5€ (du 18 octobre 2016 au 8 janvier 2017)