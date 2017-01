Plus d'infos sur l'Exposition De Méliès à La 3d à Paris

Valable pour un accès entre le 05/10/16 et le 29/01/17 selon horaires d'ouverture du site. Fermé mardi, 25 décembre & 1er janvier Nocturne le jeudi jusqu'à 21h .

- Accès coupe-file- Gratuité pour les moins de 6 ans accordée uniquement sur place à la Cinémathèque.De méliès à la 3D : La machine cinéma à La Cinémathèque française5 octobre 2016 - 29 janvier 2017Grâce à ses collections, parmi les plus riches au monde, la Cinémathèque française présente De Méliès à la 3D : la Machine cinéma, une exposition inédite sur l'histoire de la technique et sur les métamorphoses successives de l'image animée, de la fin du XIXe siècle jusqu'à l'ère numérique. Projecteurs, caméras, matériels de studio et de laboratoire, archives, films rares...seront dévoilés dans un parcours à la fois esthétique, technologique et historique ponctué de projections, de sons et de machines en fonctionnement ou en simulation.HORAIRES D'OUVERTURES : - Du lundi au vendredi (sauf fermeture mardi) : de 12h à 19h , nocturne le jeudi jusqu'à 21h.- Les week-ends, vacances scolaires et jours fériés (sauf fermeture 25 décembre et 1er janvier) : de 10h à 19h