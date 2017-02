Plus d'infos sur l'exposition Visite Guidee : Le Marais Aristocratique Avec Ariane Promenades Culturelles à Paris

Fastes et joyaux du Marais : parcours complet et inédit autour de somptueuse place des Vosges.

Hôtels, cours, jardins, broderies, plafond peint et visite exceptionnelle aux laveurs de cendre (Nouveauté) : ruelle secrète, enceinte et donjon caché, le quartier juif, vieux village insolite, pari galant et coquineries, illustres habitants.