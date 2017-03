Plus d'infos sur l'exposition Moments de vie à Madagascar à Paris

" Moments de vie Madagascar" présentent des instantanées poétiques du bord mer de la région de Manakara et Mananjary sur la côte est de Madagascar, mais aussi de nombreuses photographies des autres régions du pays.

La pêche aux bichiques à Mananjary telle que le photographe Christian barbé la voit, la vit et la raconte est exposée sous la forme de tirages noirs et blancs

La pêche aux bichiques est pratiquée par les femmes, à Mananjary (région de Vatovavy Fitovinany), en début du cycle lunaire. Dès l'aube, ces femmes sont dans l'eau pour pêcher les petits poissons. Le mot « bichique » proviendrait d'ailleurs du Malagasy « bitsika » ou minuscule. Au mois de septembre, Christian Barbé qui a réalisé de nombreux reportages et photographies pour la Tribune de Diego, est allé à Mananjary et a rencontré ces femmes qui n'hésitent pas à se battre contre les vagues pour capturer les précieux alevins à l'aide de simples filets. Christian Barbé, équipé de son appareil photo qu'il a bien protégé de l'eau, est allé lui aussi en mer accompagné ces femmes et est revenu dans la Capitale avec quelques oeuvres présentant ce dur métier, avec la touche artistique qui caractérise bien le photographe

Site web : http://www.christianbarbe.com