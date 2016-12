Plus d'infos sur l'exposition Invasions, installation immersive de balons à Paris

Immergez vous dans le nouvelle installation de ballons de Charles Petillon !

Si un élément devait être retenu pour décrire les installations et les photographies de Charles Pétillon, c'est bien les ballons qui envahissent ses images. Dans chacune de ses photographies, ces ballons sont attachés ensemble, par dizaines, centaines et même parfois milliers, illuminés par des pieds de lumière. Ces installations, complexes et immenses, qui peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de hauteur, sont le résultat de nombreuses d'heures de réflexion, de perception, et de conception. Ces ballons nécessitent plusieurs heures de gonflage, et d'installation, et correspondent à l'élément principal de l'image. Ainsi, la photographie finale repose sur un très long processus, qui s'étend sur plusieurs étapes jusqu'à ce que la scène finale soit en accord avec ce que Charles Pétillon souhaitaite et que la prise de vue finale soit effectuée.

Rien n'est laissé au hasard. Dans son processus de création photographique, l'improvisation n'a pas sa place : chaque détail, couleur ou texture est envisagée, calculée, travaillée, dans une volonté d'harmonisation de l'ensemble. Et si le résultat est tel, une fois sur le support, c'est bien parce que ses photographies personnelles répondent de la même rigueur que les commandes publicitaires qui lui sont passées.

Chez Charles Petlllon, chaque installation ou photographie résulte d'un processus long. Ce ne sont guère plus de simples images capturées instantanément par l'appareil photographique, mais bien des installations que le photographe met en place, dans le but d'obtenir une scène où chaque élément participe de l'ensemble. Le procédé créatif se développe au cours de plusieurs étapes d'imagination de l'image, de repérages des lieux, de demandes d'autorisation si besoin est. Il dépend de contraintes matérielles et surtout météorologiques, car la lumière prend une place essentielle dans ses photographies, qu'elle soit naturelle ou artificielle, comme celle qui émane des pieds de lumière qui retiennent et maintiennent les ballons ensembles.

Site web : http://magdagallery.com/fr/artistes/oeuvres/6121/charles-petillon