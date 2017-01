Plus d'infos sur l'exposition Un Air De Famille à Paris

Comme tous les vendredis soirs, les Ménard se réunissent au « Père Tranquille ». Ce soir-là, on fête l'anniversaire de « yoyo » la belle fille. Pendant le repas, la mère, sa fille Betty et ses deux fils Henri et Philippe décident de régler leurs comptes. Les secrets de chacun éclatent au grand jour. Et quand Denis, le garçon de café, décide de s'en mêler, un nouvel ordre familial se profile.