Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Dernière entrée à 17h. Valable jusqu'au 31/12/2017 Gratuit pour les moins de 6 ans. Billet valable un jour au choix.

Visite libre, le tarif ne comprend pas de dégustation.Vous pensiez tout savoir sur le Chocolat ?Venez goûter à de nouvelles expériences... chocolatées !DECOUVRIR l'histoire du chocolatPlongez dans l'univers fabuleux du chocolat pour une aventure passionnante à travers le temps !RENCONTRER nos chocolatiersDes démonstrations sont organisées toute la journée pour le plaisir des grands comme des petits ! Nos chocolatiers vous détailleront comment fabriquer les meilleurs chocolats...DEGUSTER sans modérationVous êtes plutôt aventurier et voulez découvrir les recettes de chocolat aztèque ou espagnol ? Expert pour retrouver les arômes cachés des grands crus de cacao ? Ou simplement gourmand pour tout goûter, même les bonbons pralinés ?REALISER vos propres chocolatsDe nombreux ateliers pour tous les âges sont proposés afin de créer vos propres chocolats ! Révélez le chocolatier caché en vous !S'AMUSER en familleUn parcours ludique pour les enfants, grands et petits, permet à toute la famille de découvrir le monde du chocolat, tout en s'amusant !APPROCHER des oeuvres incroyables3m de hauteur, 200kg de chocolat pour une sculpture en chocolat plus vraie que nature ? Découvrez une zone dédiée à vos plus grands fantasmes chocolatés !RETROUVER les plus grands fans de chocolatQuelles sont les célébrités fans de chocolat ? Venez découvrir celles qui ont laissé leur empreinte dans notre Wall of Fame !ET VOUS, QUEL SERA VOTRE EXPERIENCE CHOCOLAT ?