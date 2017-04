Plus d'infos sur l'exposition Make A Wish à Paris

Après avoir exposé en solo chez Artazart, Lise Meunier et Maïssa Toulet ont décidé de mêler leurs univers pour leur prochaine exposition.

Les deux amies et artistes parisiennes, inspirées l'une comme l'autre par les cabinets de curiosités et l'art sacré populaire, reviennent en force avec une exposition cette fois-ci en duo : MAKE A WISH.

A la croisée de leurs inspirations, Lise et Maïssa, l'une travaillant la céramique, l'autre assemblant des objets, revisitent avec humour la tradition des ex-voto et des arbres à souhaits, aux branches desquels se balancent nos rêves les plus chers et les plus incongrus.

L'exposition aura lieu chez Artazart du 20 avril au 16 mai.

Vernissage jeudi 20 avril de 18h00 à 21h30.

Site web : https://www.facebook.com/events/265900243870647/