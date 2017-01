Plus d'infos sur l'exposition Détroit, berceau du Punk rock à Paris

Vernissage et rencontre avec la photographe Sue Rynski le 2 décembre à 19h30

Née et habitant à Detroit dans les années 70 et 80, Sue Rynski a photographié souvent en live ceux qui firent de la ville du Michigan l'une des places fortes du punk rock aux USA. C'est à Detroit que naquirent les Stooges d'Iggy Pop, que vécut Fred « Sonic » Smith, le guitariste des MC5 et que s'installa pendant un temps Johnny Thunders, guitariste des New York Dolls puis des Heartbreakers, qui participèrent en 1976 à l'« Anarchy Tour » des Sex Pistols en Angleterre. Les photographies en noir et blanc de Sue Rynski témoignent de la furie des concerts de groupes comme les Dead Boys ou les Ramones.

Iggy Pop a rendu hommage au travail de cette artiste : « Les gens que vous voyez sur ses photos étaient la véritable vertèbre du rock'n'roll dans son dernier souffle, dans ses derniers moments... ».

Sue Rynski continue de photographier ceux qui dans des lieux souvent minuscules font et sont le punk rock d'aujourd'hui.

Site web : http://crl10.net/

Infos réservation :

information-jv@asso-crl10.net