Plus d'infos sur l'exposition Bacalaitos and Fireworks à Paris

Ce travail documentaire « Bacalaitos and Fireworks » de la photographe new yorkaise Arlene Gottfried porte sur la communauté portoricaine de New York. Une communauté qu'elle fréquente assidument depuis quarante ans, qui a accompagné ses débuts de photographe et qui est en quelque sorte devenue, au fil du temps, une seconde famille. Dans ce travail couleur, on retrouve les mêmes qualités d'observation que dans sa série « Sometimes Overwhelming » avec ce regard distancié, plein d'empathie et teinté d'humour.

Site web : http://lesdoucheslagalerie.com