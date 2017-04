Plus d'infos sur le spectacle Vida! Argentino à Paris

VISUALCLASSICS présente VIDA! ARGENTINO Avec Nicole Nau & Luis Pereyra

VIDA ! ARGENTINO Célèbre sur scène la diversité culturelle de l'Argentine. C'est la magie de toutes les émotions de l'Argentine. Danseurs exceptionnels et reconnus internationalement, Nicole Nau et Luis Pereyra viennent enfin présenter leur dernière création à Paris. Danseurs, musiciens et chanteurs plongent le public dans un bain d'émotions envoûtantes et reflètent l'âme et l'histoire de ce merveilleux pays.